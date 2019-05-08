الإعلان أشعل غضب الشارع التركي وصعد الأزمة السياسية

دينا مصطفى (أبوظبي)

أكد محللون ومعارضون أتراك أن قرار لجنة الانتخابات التركية إعادة الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول والذي جاء نتيجة ضغوط من حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه رجب طيب أردوغان هو انتهاك صارخ للقوانين والدستور التركي، مشددين على أن هذا القرار صدر تحت ضغط شديد من السلطات التركية على لجنة الانتخابات وتهديد أعضائها باعتقالهم بعد خسارة حزب العدالة والتنمية. ورجحوا في تصريحات لـ«الاتحاد» أن هناك أحزاباً ستخوض الانتخابات القادمة إلا أن بعض أطياف المعارضة التركية ترى أنه لا جدوى من خوض الانتخابات حيث إن مرشح الحزب الحاكم سيعمل بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة للفوز بها، لأنها مسألة بقاء أو زوال بالنسبة له ولحزبه الحاكم.

فمن جانبه، استنكر المعارض التركي في حزب الشعوب الديمقراطي بركات قار إعلان لجنة الانتخابات التركية وأكد في اتصال هاتفي مع «الاتحاد» أن المعارضة التركية بجميع طوائفها بدأت في الاصطفاف فوراً بشكل أكبر مما كانت متوحدة عليه في الانتخابات الماضية بين المرشحين المستقلين، ومرشحي الأحزاب الصغيرة الذين انسحبوا بعد إعلان لجنة الانتخابات. وأشار إلى تحرك داخلي واسع لمواجهة هذا الإعلان الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والدستور مؤكداً أنه نهاية استقلالية وديمقراطية القضاء، مضيفاً أن القرار سياسي بنسبة مائة في المائة وليس حقوقياً، وجاء من السلطات التي ضغطت بشدة على لجنة الانتخابات التي أجبرت على اتخاذ قرار إعادة الانتخابات من جديد.

ولفت إلى أن القرار سيشكل صراعاً كبيراً، ليس بين المعارضة والسلطة فقط، ولكن الصراع أيضاً سيكون داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أرغمته الهزيمة المدوية في الانتخابات البلدية بالمدن الكبرى، على اللجوء إلى انتهاك القوانين ومصادرة رأي الشعب التركي وهو ما سيفتح مجالاً لأزمة لا أحد يمكنه أن يعلم إلي أين ستذهب.

وأعرب قار عن قلقه من تصعيد السلطات التركية الأخير الذي أشعل الشارع بجميع أطيافه، كما ندد بتصريحات أردوغان التي ادعى فيها أن إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول كانت بسبب الفساد المنظم، مشدداً على أن مصدر الفساد الوحيد هو حزب العدالة والتنمية الذي أدار عملية الانتخابات على مستوى تركيا فإذا حدث فساد فلن يكون في إسطنبول وحدها، ولكن على مستوى تركيا كلها فلماذا جاء قرار الإعادة على مستوى إسطنبول فقط؟.

وتنبأ قار بأن المعارضة من أطياف كثيرة قد تواجه العديد من المشاكل لاصطفافها وقد تجد العديد من العقبات في الشهرين القادمين، ولكنها يجب عليها الاصطفاف لمواجهة خروقات حزب العدالة الذي سيفعل كل ما في وسعه للفوز في الانتخابات لأن المسألة بالنسبة إليهم مسألة حياة أو موت وبقاء أو زوال بالإضافة إلي الغليان الذي سيحدث في قاعدة الحزب في الفترة القادمة التي سيحدث بها انفجارات وتشكيل أحزاب جديدة، مؤكداً أن المعارضة في يديها سلاح آخر هو الانسحاب، فحزب الشعب الجمهوري يحظى بشعبية جيدة، ولكن المسألة ملغمة بسبب أحزاب السلطة التي قد ترفض الانضمام إلى أي حركة اصطفاف أو انسحاب لوقف شرعية الانتخابات.

من جهته، اعتبر الباحث السياسي فائق بولوط أن قرار لجنة الانتخابات التركية بإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول غير حقوقي وغير عادل تم اتخاذه من الناحية السياسية بعد ضغوط الحزب الحاكم وتهديد اللجنة العليا للانتخابات ما اضطرها إلى إصدار قرار إلى الحزب الحاكم، مؤكداً أنه أشعل توتراً سياسياً سيتحول إلى أزمة مع غضب أطياف المجتمع المختلفة التي شاركت في الانتخابات ما سيعقد من الأزمة الاقتصادية التركية، مرجحاً أن المعارضة سوف تصطف وتنسحب من الانتخابات القادمة ولن تدخل الانتخابات المزمع عقدها بعد شهرين. ورجح بولوط أن الانتخابات البلدية القادمة ستكون غير شرعية، مشيراً أنه في حال حصلت المعارضة على الأغلبية سوف تقويها وتساعدها على إزاحة الحاكم ولكنهم لن يسمحوا للمعارضة بالفوز.

في السياق نفسه، رأى الأكاديمي والباحث السياسي التركي محمد يوفا أن هذا القرار جاء تحت ضغط هائل، وأكد أن أعضاء اللجنة لم يأخذوا هذا القرار بحرية وأنه في حال أصدروا قراراً معاكساً كان سيتم اعتقالهم واتهامهم بأنهم أعضاء في حركة فتح الله جولن الدينية الممنوعة والمعروفة بأنها تنظيم إرهابي بحسب القانون التركي، مشيراً إلى أن المعارضة التركية تؤكد أن الانتخابات تمت بشفافية ومنح الناخبون أصواتهم بأغلبية إلى أكرم إمام أوغلو وهي المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي نجح فيها مرشح حزب الشعب الجمهوري بالفوز على منافسه بن علي يلدريم وهو شخصية معروفة ورئيس الحكومة ومجلس الشعب، وبالتالي السلطة التركية تأبى أن تخسر إسطنبول لمرشح حزب المعارضة لما فيها من مصالح ومكاسب فالبلدية في إسطنبول لديها ميزانية هائلة لا تصرف فقط لحاجات البلدية في المجتمع فهناك أوقاف وتيارات دينية وسياسية تستفيد من هذه الإمكانيات المادية، بالإضافة إلى مشاريع عدة يمكن أن تمنحها البلدية لأطراف عدة، فهناك مصالح اقتصادية هائلة مرتبطة بمدينة إسطنبول وإذا خسر حزب العدالة والتنمية مدينة إسطنبول فسيكون لذلك تأثيره السلبي في مستقبل الحرب وقد يؤدي ذلك إلى خسارة الانتخابات الحكومية القادمة، مشيراً أن إمام أوغلو قد يكون هو مرشح المعارضة الذي سيسقط سلطة أردوغان. ورأى يوفا أن المعارضة يجب أن تدخر جهودها لدخول الانتخابات بعد شهرين لأنه لا خيار آخر أمامهم بدلاً من ترك الساحة لحزب العدالة والتنمية. وأكد أن الكثير من أحزاب المعارضة في تركيا ترى عدم الجدوى في خوض انتخابات وترفض منح شرعية لحزب العدالة والتنمية لأنه بعد ما حدث من إلغاء نتائج الانتخابات كل ما يريده حزب العدالة والتنمية هو الفوز بأي ثمن وبأي طريقة، مهما كلف ذلك ومهما وظفوا من أدوات للوصول إلي هذه الغاية وبالتالي هناك مطالبات قوية لانسحاب جميع الأحزاب المعارضة من الانتخابات القادمة، ولكن التوقع أن الانتخابات سوف تُجرى.