الأردن يرفض طلباً إسرائيلياً لتجديد اتفاق «الباقورة والغمر»

جمال إبراهيم (عمّان) رفض الأردن طلباً إسرائيلياً بعقد مشاورات، لبحث قرار عدم تمديد الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، بشأن أراضي «الباقورة والغمر»، التي تستأجرهما إسرائيل بموجب ملحق باتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين في العام 1994.

وأكد مصدر حكومي مسؤول «للاتحاد»، أن المملكة متمسكة ومصرة على قرارها بإنهاء الاتفاقية، وماضية بالإجراءات التي تكفل إنهاء تأجيرها بشكل نهائي.

وقال: إن الأردن التزم بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين وبالمدة المقررة وهي 25 عاماً، وأعلن عدم التجديد خلال المدة القانونية الواردة في نصوصها ولا يرغب بالتجديد.

وكان الملك عبد الله الثاني حسم الجدل حول أراضي «الباقورة والغمر» بإعلانه في أكتوبر الماضي عن إنهاء ملحقي الأراضي المتعلقة بالمنطقتين.

وقال الملك عبدالله الثاني: إن «الأردن قرر إنهاء الملحقين اللذين سمحا لإسرائيل باستخدام أراضي الباقورة والغمر». وقال: إن «الباقورة والغمر أراض أردنية وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا».

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