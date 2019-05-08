«الحشد الشعبي» يعتقل عشرات المدنيين في نينوى

سرمد الطويل (بغداد)

استنكرت العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها، أمس، اعتقال ميليشيات «الحشد الشعبي» عشرات الرجال والنساء في نينوى وتعذيبهم، مطالبة بغداد وأربيل والمنظمات الدولية بالتدخل لإنقاذ العرب من انتهاكات تلك الميليشيات وممارساتها التعسفية في سهل نينوى.

وقال مزاحم الحويت، المتحدث باسم تلك العشائر، إن «لواء 30 التابع لميليشيات الحشد الشعبي اعتقل العشرات من الرجال والنساء الأبرياء من أبناء قبيلتي البو حمدان والحديدين من سكان منطقة الشلالات التابعة إلى ناحية بعشيقة في سهل نينوى، وتم تلفيق التهم الباطلة بحقهم المتضمنة سرقة ممتلكات أشخاص يعملون في صفوف تلك الميليشيات»، مشيراً إلى أن الميليشيات اعتدت بالضرب والشتم الطائفي وغير الأخلاقي على الرجال والنساء المعتقلين وعذبتهم قبل تسليمهم إلى مركز شرطة ناحية «بعشيقة» بتهم تتعلق بالإرهاب زوراً وبهتاناً لعدم صلتهم بتنظيم «داعش» بأي وجه من الوجوه.

وأضاف الحويت، أن «عملية الاعتقالات تمت بصورة فردية من قبل لواء 30»، مؤكداً أن العشائر العربية تطالب المنظمات الدولية وحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بالتدخل لإنقاذ العرب من انتهاكات ميليشيات الحشد الشعبي وممارساتها التعسفية في سهل نينوى، وفي سياق آخر، أفادت مصادر أمنية، أمس، بأن ثلاثة من أفراد الشرطة الاتحادية قتلوا وأصيب رابع بجروح بعدما تعرض حاجز أمني كانوا يرابطون فيه على الطريق الاستراتيجي الذي يفصل بين كركوك وأربيل، إلى هجوم مباغت شنه مسلحون من تنظيم «داعش».

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن «اعتداءً إرهابياً وقع ليلاً في قرية كلور التي تتبع بلدة آلتون كوبري الواقعة على الطريق الاستراتيجي الذي يفصل بين كركوك وأربيل، أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة الاتحادية وإصابة رابع بجروح»، من دون مزيد من التفاصيل.

بدوره قال عقيل الكناني، المتحدث باسم غرفة العمليات المشتركة في كركوك، إن مسلحين يستقلون سيارة مسرعة هاجموا الحاجز الأمني الذي كان يتمركز فيه أفراد الشرطة، لافتاً إلى أن الضحايا ينتسبون للواء 61 في الشرطة الاتحادية.

وهذا أحدث هجوم من نوعه يقع في «آلتون كوبري» منذ أن سيطرت عليها القوات العراقية بعد انسحاب البيشمركة منها في أكتوبر 2017، حيث ترجح المصادر الأمنية مسؤولية تنظيم «داعش» عنه في إطار استراتيجيته الجديدة التي تركز على شن هجمات خاطفة على غرار حرب العصابات، وتقع قرية «كلور» في منطقة لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن أراض كانت يوماً بقبضة «داعش» خصوصاً في أطراف قضاء «الدبس» والمناطق المترامية التي تجاوره.

مقاتلات تركية تقصف مواقع لـ«الكردستاني» شمالي العراق

دمر سلاح الجو التركي مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في غارات جوية شمالي العراق.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن وزارة الدفاع القول، في بيان أمس، إن مقاتلات سلاح الجو أغارت على مواقع للحزب في منطقة «زاب» شمالي العراق، وأضاف البيان أن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير مرابض أسلحة وملاجئ ومخابئ ومستودعات تابعة للمنظمة. وكثف الجيش التركي مؤخرا هجماته على مواقع الحزب بعد مقتل 4 جنود.

ولقي ثلاثة جنود أتراك حتفهم مطلع الأسبوع في «هكاري» جنوبي البلاد جراء قصف من شمالي العراق، فيما قُتل رابع في تل رفعت شمالي سورية.