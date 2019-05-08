أهالي غزة يعودون إلى حياتهم ويتفقدون ركام منازلهم

عبد الرحيم حسين، علاء مشهراوي (رام الله، غزة)

دبت الحياة في قطاع غزة تدريجياً، بعد موجة من التصعيد الأخيرة على قطاع غزة، والتي استمرت لثلاثة أيام، حيث ارتكب خلالها الاحتلال جرائم بشعة، طالت البشر والشجر والحجر، وعادت الحياة إلى أهالي القطاع ودب النشاط في شوارعها مع عودة فتح المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية بعد تعطلها خلال يومي الأحد والاثنين بسبب العدوان الإسرائيلي.

وقالت وزارة التربية والتعليم: «إن الدراسة انتظمت في جميع المدارس برغم تعرض عدد منها لتكسير نوافذ زجاجية وأبواب وحدوث تصدعات وشقوق في الجدران ووصول الرمال وشظايا الصواريخ الإسرائيلية للفصول وساحات المدارس».

من جانبه، كشف نقيب المقاولين بغزة أسامة كحيل أن وزير الأشغال العامة والإسكان كلف اتحاد المقاولين ومجلس الإسكان الفلسطيني بتشكيل لجنة لحصر الأضرار ورفع التقارير عنها، لجهات الاختصاص حتى يتم العمل على التعويض الإغاثي العاجل أو العمل على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في العدوان الإسرائيلي الأخير.

وقررت وزارة الإشغال في قطاع غزة دفع مبلغ عاجل بقيمة ألف دولار لكل أسرة دمر منزلها كلياً من خلال المؤسسات الخيرية، مشيرةً إلى أن الوحدات السكنية المهدمة كلياً 100 وحدة سكنية، و30 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي بالغ غير صالح للسكن، وتضرر أكثر من 700 وحدة سكنية بشكل جزئي متوسط وطفيف.

في غضون ذلك، أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال صباح أمس، في بلدة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة، وأطلقت قوات الاحتلال النار على مجموعة من العمال قرب مكب النفايات شرق البلدة ما أدى لإصابة أحدهم بجروح، وقال مصدر طبي: «إن سيارات الإسعاف نقلت شاباً 22 عاماً إلى المستشفى مصاباً برصاصة في قدمه».

كما اعتقلت قوات الاحتلال، 14 فلسطينياً من الضفة، بينهم فتاة وطفل. وذكر نادي الأسير، في بيان له أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة المقدسية فاطمة يحيى أحمد سليمان، وهي من بلدة «بيت صفافا»، وذلك بعد مداهمة منزل عائلتها، كما اعتقل طفل آخر من القدس لم تعرف هويته.