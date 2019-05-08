مصر ترسل 25 طناً من الأدوية دعماً للسودان

قررت الحكومة المصرية دعم دولة السودان بإرسال شحنة مكونة من 25 طناً من الأدوية، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية الثلاثاء.

وقال البيان "انطلاقاً من حرص مصر على مساندة الأشقاء في السودان، قدمت مصر دعماً عاجلاً لشعب السودان الشقيق من أجل المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام".

وتتمثل المساعدات المقدمة في أدوية ومستلزمات طبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوادني.

ويأتي ذلك انطلاقاً من الروابط التاريخية والقومية بين البلدين، وتقديم الدعم والتضامن الكامل للسودان في أوقات المحن والأزمات.

وأضاف "وقد تقرر أن تكون أولى الشحنات الموجهة للسودان مكوّنة من 25 طناً من الأدوية".