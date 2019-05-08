قررت الحكومة المصرية دعم دولة السودان بإرسال شحنة مكونة من 25 طناً من الأدوية، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية الثلاثاء.
وقال البيان "انطلاقاً من حرص مصر على مساندة الأشقاء في السودان، قدمت مصر دعماً عاجلاً لشعب السودان الشقيق من أجل المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام".
وتتمثل المساعدات المقدمة في أدوية ومستلزمات طبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوادني.
ويأتي ذلك انطلاقاً من الروابط التاريخية والقومية بين البلدين، وتقديم الدعم والتضامن الكامل للسودان في أوقات المحن والأزمات.
وأضاف "وقد تقرر أن تكون أولى الشحنات الموجهة للسودان مكوّنة من 25 طناً من الأدوية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصر ترسل 25 طناً من الأدوية دعماً للسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.