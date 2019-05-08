مسلح يطلق سراح رهائن في فرنسا ويتحصن في متجر

قال مسؤولون محليون إن جميع الأشخاص الأربعة، الذين احتجزهم رجل مسلح كرهائن في متجر قرب مدينة تولوز بجنوب غربي فرنسا، قد أطلق سراحهم جميعاً دون أي إصابات مساء اليوم الثلاثاء.

ومع ذلك، فإن العملية، التي بدأت حوالي الساعة 4:30 مساء fالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت جرينتش) لم تنته بعد حيث لا يزال الرجل مختبئاً في المتجر الذي يبيع الصحف والسجائر في ضاحية بلاجناك في تولوز.

وقالت المصادر إن وحدة من الشرطة الفرنسية موجودة في الموقع وإنها أغلقت المنطقة المحيطة بها.

كان المسلح قد اتصل بنفسه بالشرطة وطلب التحدث مع وسيط من قوات النخبة الوطنية بالجيش الفرنسي، وفق ما ذكرته القناة التلفزيونية الفرنسية الإخبارية "بي اف ام تي في".

اقرأ أيضاً... مسلح يحتجز عدة رهائن في متجر بجنوب فرنسا

وأفادت صحيفة "لا ديبيش دو ميدي" المحلية، في تقرير لها، أن احتجاز الرهائن حدث بعد فشل عملية سطو. ووفقا للتقرير، فإن محتجز الرهائن يبلغ من العمر 17 عامًا.

وذكرت وسائل إعلام أخرى أن عملية احتجاز الرهائن ليس لها دوافع إرهابية.

كان الفتى اعتُقل خلال أحد احتجاجات حركة السترات الصفراء في ديسمبر الماضي في تولوز.

وأضاف المصدر أن المسلح أطلق رصاصة واحدة على الأقل صوب أفراد قوة النخبة التابعة للشرطة الفرنسية وطلب شخصاً يتفاوض معه، مشيراً إلى أن الحادث ليس له أي دوافع إرهابية على الأرجح.