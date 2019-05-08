أبو سعدة لـ «الاتحاد»: ادعاءات قطر ضد الإمارات «كاذبة» ولا تستند للاتفاقات الدولية

أحمد عاطف (القاهرة)

قال خبير في مجالي حقوق الإنسان والقانون الدولي، إن المحاولات والادعاءات القطرية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومزاعم التمييز العنصري ضد القطريين في مجملها كاذبة، ولا تستند فيها لأي قوانين أو اتفاقيات دولية.

وأوضح الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الادعاءات القطرية لدى محكمة العدل الدولية للسعي لاعتبار موقف الإمارات الذي هو ضمن اتفاق دول الرباعي العربي بمعاقبة قطر على دعمها للإرهاب والجماعات المسلحة، ومطالبتها بعدم استضافة عناصر إرهابية على أرضها، بأنه تمييز عنصري، لكن الحقيقة أن تلك الادعاءات القطرية الواهية لا تمت لاتفاقيات حقوق الإنسان بأي شيء ولا لاتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري «CERD».

وأضاف أبوسعدة لـ«الاتحاد» أن من حق دول الرباعي العربي حظر الطيران القطري في مطاراتها ورفض دعم النظام القطري، لكن كل ذلك ليس موجهاً ضد المواطن القطري الذي هو مرحب به بين أشقائه العرب، ولا شيء في إجراءات الرباعي العربي أو إجراءات الإمارات العربية المتحدة يمس العرق أو الدين أو يمت لذلك بصلة، وبالتالي فإن كل الاداءات القطرية ليس محاولة سوى افتعال «بروبجندا» للتغطية على حصارها.