السعودية ترحب بالقطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة

أبوظبي (وكالات) أكدت وزارة الحج والعمرة في السعودية ترحيبها بجميع القطريين، الراغبين في أداء مناسك العمرة، وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لهم.

وأوضحت الوزارة «امتداداً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وانطلاقاً من مبادئها الراسخة بتسهيل وصول المسلمين من أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، فإن المملكة ترحب بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة بعد تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمعتمرين القطريين».

وأشارت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أنه «بإمكان المعتمرين القطريين الوصول إلى المملكة من خلال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة». كما رحبت الوزارة بالمقيمين في قطر، الراغبين في أداء مناسك العمرة، بعد تسجيل بياناتهم في بوابة «مقام»، واتباع الخطوات الموضحة في الموقع الإلكتروني.

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