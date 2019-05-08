المجلس العسكري السوداني يدخل تعديلات على وثيقة ممثلي الحراك

قال الفريق ركن شمس الدين كباشي المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان إن المجلس أدخل بعض التعديلات على وثيقة الإعلان الدستوري التي تقدم بها ممثلو الحراك.

وأضاف الكباشي، في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء، أن المجلس يثمن وثيقة رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير وأنه يتفق مع المعارضة على الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي، مشيراً إلى أن جهد قوى إعلان الحرية مكمل لمسعى المجلس العسكري في سبيل استقرار السودان.

لكنه أكد أن "سلطة إعلان حالة الطوارئ يجب أن تكون للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء كما نصت وثيقة قوى التغيير".

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وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي أن الوثيقة أغفلت مصادر التشريع ولم تنص على اللغة الرسمية للدولة.

وقال إن المجلس العسكري اقترح فترة انتقالية من سنتين مقابل 4 اقترحتها قوى إعلان الحرية والتغير.