كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو يغادر بغداد بعد زيارة خاطفة التقى خلالها رئيس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عاصمة العراقية بغداد، بعد زيارة خاطفة التقى خلالها رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، وسط تصعيد في المنطقة بين الولايات المتحدة، وإيران.

وقال مصدر طلب كتم هويته لحساسية الزيارة، في وقت سابق، أنّ بومبيو سيلتقي رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مساء اليوم الثلاثاؤ، وذلك بعدما ألغى الوزير الأمريكي زيارة مقررةً أن يقوم إلى ألمانيا بسبب "مسائل ملحة" وفق المتحدثة باسمه.