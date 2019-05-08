كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراهق مسلح يُفرج عن 4 رهائن احتجزهم في تولوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر بالشرطة إن مراهقاً مسلحاً أطلق سراح 4 رهائن من النساء بعد احتجازهن في متجر لبيع الصحف في تولوز، جنوب غرب فرنسا، أمس الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن الفتى 17 عاماً، اعتُقل في أحد احتجاجات حركة السترات الصفراء في ديسمبرالماضي، ولم تكن له أي طلبات قبل إطلاق سراح النساء.

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وأضاف المصدر أن المسلح أطلق رصاصة واحدة على قوة النخبة التابعة للشرطة الفرنسية، وطلب شخصاً يتفاوض معه، مشيراً إلى أن الحادث ليس له أي دوافع إرهابية على الأرجح.

ولم يستسلم المراهق المسلح حتى الآن.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا في محيط 300 متر حول المتجر ضاحية بلانياك، وطالبت السكان في المنازل المجاورة، بملازمة بيوتهم.