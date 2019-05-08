كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى بغداد في زيارة مفاجئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيواليوم الثلاثاء إلى العاصمة العراقية في زيارة لم تُعلن مسبقاً، وسط تصعيد في المنطقة بين الولايات المتحدة، وإيران، حسب ما قال مصدر حكومي عراقي لوكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر الذي طلب كتم هويته لحساسية الزيارة، أنّ بومبيو سيلتقي رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وذلك بعدما ألغى الوزير الأمريكي زيارة مقررةً أن يقوم إلى ألمانيا بسبب "مسائل ملحة" وفق المتحدثة باسمه.