كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أمريكا ترسل إلى فنزويلا سفينة مزودة بمستشفى عسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أرسلت سفينة إلى فنزويلا مزودة بمستشفى عسكري، على خلفية الأزمة هناك.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات عن الجنرال الفنزويلي مانويل كريستوفر فيغيرا، الذي دعم زعيم المعارضة خوان غوايدو.

وقال بينس متحدثاً في مؤتمر في واشنطن:"اعترافًا بأفعاله الأخيرة لدعم الديمقراطية وسيادة القانون، أعلن اليوم أن الولايات المتحدة ترفع جميع العقوبات عن الجنرال مانويل كريستوفر فيغيرا، وهذا القرار يسري على الفور".

وأضاف "سننظر في رفع العقوبات عن أي شخص يتقدم من أجل الحفاظ على سيادة القانون".

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ويذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد إعلان رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، خوان غوايدو، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.

واعترف ترامب، بزعيم المعارضة، خوان غوايدو، رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا، ثم بريطانيا.

وأعلن نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.