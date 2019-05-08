نشطاء يطلقون عريضة “مليون توقيع” للمطالبة بعفو عام على معتقلي “حراك الريف”

أطلق نشطاء، ينحدرونَ من مدن الشمال، والريف، ووسط البلاد، عريضة إلكترونية على موقع العرائض العالمي “آفاز”، لجمع “مليون” توقيع لمطالبة السلطات المغربية، ممثلة في الملك، والحكومة، والبرلمان، وفق الفصل 71 من دستور المملكة، والظهير رقم 1-16-107 المؤطر للعرائض.

وكشف النشطاء في نص العريضة أنه بعد أن أصدرت السلطات القضائية في المغرب أحكامها الاستئنافية، في حق معتقلي حراك الريف، وأمام الإرادة الشعبية والجماهيرية العارمة من أجل إيجاد حل لهذا الملف، نتقدم بعريضة يُرجى منها جمع مليون توقيع لتوجيهها للسلطات.

وجمعت العريضة منذ اطلقها، خلال الآونة الأخيرة، حوالي 700 توقيع، وقال المشرفون على إطلاق العريضة أن الغاية منها إصدار عفو عام على المعتقلين على خلفية حراك الريف لما في هذا الإجراء من مصلحة للدولة المغربية، والصورة الحقوقية للمملكة، وكذا مصلحة المعتقلين، وذويهم.