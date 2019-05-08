قائد ليفربول يفصح عن “سر” الرباعية التاريخية أمام برشلونة

بر قائد ليفربول جوردان هندرسون عن اندهاشه من فوز فريقه على برشلونة برباعية نظيفىة، ليتأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

وكان ليفربول قد عاد من ملعب كامب نو الأسبوع الماضي خاسرًا بثلاثية دون رد، قبل أن يقلب الطاولة على برشلونة مساء اليوم الثلاثاء، بفضل رباعية تقاسمها البلجيكي ديفوك أوريجي، والهولندي جورجينيو فينالدوم.

وقال هندرسون الذي قدم مباراة مميزة في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “أمر لا يصدق، لا أعتقد أن كثيرًا من الناس منحونا فرصة (للتأهل)، كنا نعرف أن الأمر سيكون صعبًا، لكن مايزال ممكنًا”.

وأضاف: “الإيمان الذي امتلكناه بأنفسنا في غرفة الملابس كان مميزًا. أدركنا أن باستطاعتنا تقديم شيئًا مميزًا في أنفيلد. انظروا للمشجعين والشبان، هذه ليلة مميزة. مباراة ضمن الأفضل”.

وختم: “أردنا الانطلاق بسرعة، سجلنا هدفًا مبكرًا وهو ما ساعدنا. لم يكن الأمر متعلقًا بالهدف فقط، بل أيضًا ملاحقتهم ووضعهم تحت الضغط. كنا نعرف أننا إذا أظهرنا شخصيتنا وشجاعتنا، سنحظى بفرصة”.