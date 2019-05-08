مع بداية رمضان… اتهامات الفبركة تلاحق الكاميرا الخفية”مشيتي فيها”

فجر برنامج الكاميرا الخفية “مشيتي فيها” الذي يعرض على القناة الثانية في رمضان الحالي، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض أولى حلقاته، واعتبروها مفبركة، واصفين مضمونها بـ”الحموضة”.

وعرضت الحلقة الأولى من “مشيتي فيها” اليوم الاثنين، تزامنا مع وقت الإفطار، وكان ضيفها الفنان مهدي تيكيتو، الذي عاش مقلبا واجه فيه ثعابين، غير أن كثيرا من المشاهدين وجدوا في الموقف مجرد تمثيل، وعبروا عن رأيهم الذي يهاجم القناة الثانية في تدوينات على مواقع التواصل.

ولم تتخلى القناة الثانية عن برنامج “مشيتي فيها” ، لرمضان الثالث على التوالي، رغم أنه يواجه في كل مرة انتقادات لاذعة، واتهامات بالفبركة.

وتعرض “الدوزيم” ، برنامج” مشيتي فيها” خلال شهر رمضان بالتناوب مع برنامج “كاميرا شو” الذي يقدمه الإعلامي رشيد العلالي.