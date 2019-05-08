عاجل.. إصابات في إطلاق نار داخل مدرسة بكولورادو تزامنا مع الذكرى 20 لأشهر “مذبحة” في أمريكا

قال قائد شرطة مقاطعة دوجلاس بولاية كولورادو الأمريكية إن من المعتقد بأن شخصين أصيبا بجراح في إطلاق، نار يوم الثلاثاء، في مدرسة بمنطقة دنفر.

وقال مكتب قائد الشرطة على تويتر إن إطلاق النار وقع في مدرسة للعلوم والتكنولوجيا في حي هايلاندز على بعد 40 كيلومترا جنوبي دنفر، الأمر الذي أكده مسؤولون في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام محلية.

وفي سياق متصل كانت ولاية كولورادو ذاتها قد شهدت استنفارا أمنيا شديدا طوال الأسبوعين الماضيين، بعد تحذيرات أطلقتها السلطات ونبهت فيها عددا من المدارس إلى وجود تهديد بارتكاب أعمال عنف داخها.

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ومنتصف شهر أبريل الماضي بدأ مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في ولاية كولورادو الأمريكية بحثا عن شابة وُصفت بأنها ”مفتونة“ بمذبحة وقعت في مدرسة كولومباين الثانوية عام 1999.

وجاء التحذير قبل أربعة أيام من الذكرى العشرين للمأساة التي اقتحم خلالها مراهقان مدججان بالسلاح مدرستهما الثانوية في إحدى ضواحي دنفر وقتلوا بالرصاص 12 من زملائهما ومعلما قبل انتحارهما كانت تلك الواقعة في حينها أكثر حوادث إطلاق النار في المدارس دموية في تاريخ الولايات المتحدة.