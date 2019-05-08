شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. المجلس العسكري يوافق على نظام الحكم الانتقالي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وافق المجلس العسكري في السودان على الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي الذي طرحه قادة الاحتجاجات وجماعات المعارضة، لكنه يريد أن يكون نظام الحكم قائماً على الشريعة الإسلامية.

وقال الفريق شمس الدين كباشي، أمس الثلاثاء: “رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع”.

وأضاف رداً على سؤال بشأن مسودة وثيقة دستورية اقترحها إعلان قوى الحرية والتغيير؛ وهو تحالف من مجموعات الاحتجاج والأحزاب السياسية، “أن المجلس يعتقد بأن سلطة إعلان حالة الطوارئ في البلاد يجب أن تكون للسلطة السيادية، وليس لسلطة مجلس الوزراء مثلما نصت الوثيقة”.