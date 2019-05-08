شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. «لغم حوثي» يقتل 4 فتيات من عائلة واحدة في حجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: قُتلت 4 فتيات في منطقة حجور بمحافظة حجة جراء لغم زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وذكرت مصادر إعلامية يمنية، أن الفتيات الأربع، كن يمشين في الطريق بحجور فانفجر اللغم؛ ما أدى إلى مقتلهن على الفور.

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