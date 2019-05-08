فنزويلا تجرد 7 برلمانيين من حصانتهم لدعمهم "التمرد العسكري"

أعلنت السلطات في فنزويلا، الثلاثاء، عن تجريد 7 برلمانيين من حصانتهم لدعمهم "التمرد العسكري" بقيادة المعارض خوان جوايدو.

كان مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي قال إن مليشيا حزب الله تسعى إلى مد شبكتها الإرهابية إلى فنزويلا.

وأضاف بنس خلال مؤتمر صحفي أن عملاء كوبا يسيطرون على عدة أجهزة أمنية واستخباراتية في البلد الذي يشهد أزمة سياسية على منصب الرئيس وسط تداعيات اقتصادية سلبية.

وأكد أنه إذا لم تعد المحكمة العليا في فنزويلا إلى تطبيق الدستور والقانون فإن الولايات المتحدة ستحمل كل أعضاء المحكمة الـ 25 مسؤولية أفعالهم.

وقتل 5 أشخاص وأوقف 233 خلال صدامات الأسبوع الماضي في فنزويلا على هامش المظاهرات التي أعقبت دعوة جوايدو إلى تمرد عسكري ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

Advertisements





وكانت منظمة العفو الدولية قد أفادت في حصيلة سابقة بسقوط 4 قتلى خلال الاشتباكات التي وقعت بين أنصار المعارضة والقوات الفنزويلية على هامش مظاهرات حاشدة جرت، الثلاثاء والأربعاء، في جميع أنحاء البلاد.

وجرت المظاهرات بعدما دعا جوايدو القوات المسلحة إلى التمرد، وأعلن، صباح الثلاثاء الماضي، أنه حصل على دعم مجموعة من الجنود.

وأعلن زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو أن بعضا ممن أعلنوا استعدادهم للانضمام إلى الانتفاضة العسكرية التي دعا إليها، الثلاثاء، ضد الرئيس نيكولاس مادورو، وباءت بالفشل "لم يفوا بوعودهم"، مؤكدا في المقابل أن التغيير "قريب جدا".



ولا تزال قيادة الجيش وفية لمادورو منذ أن أعلن جوايدو نفسه رئيسا بالوكالة في 23 يناير/كانون الثاني وقد اعترفت به نحو 50 دولة في طليعتها الولايات المتحدة.

