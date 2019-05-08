مقتل 35 حوثيا بالضالع اليمنية.. وخسائر بصفوف المليشيا

قتل 35 عنصرا حوثيا وأصيب 15 آخرون في معارك مع الجيش اليمني، شمال محافظة الضالع، جنوبي البلاد، فيما تم اغتنام دبابة و4 دوريات تابعة للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران.



وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية شنت هجوما على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق حمرات وتلة الوعل بمديرية قعطبة شمالي الضالع.



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وأسفرت المعارك -التي دارت أسفل نقيل "الشيم" والتلال المجاورة لها- عن مقتل 35 عنصرا حوثيا وجرح 15 آخرين، وفقا للمصدر



واغتنمت قوات الجيش الوطني دبابة من طراز 55 بقرية قردح ودمرت أخرى، كما تم اغتنام عربة بي ام بي وثلاث دوريات، ومدفع 23 في قريتي "حمر السادة" و"حمر دار السقمة" شمالي قعطبة.



ويشن الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي عملية واسعة شمال الضالع لصد الهجمات الحوثية، ما أسفر عن تكبيد الانقلابيين مئات القتلى والجرحى وأسر العشرات خلال الأيام الماضية.

