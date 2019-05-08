إدارة الطاقة الأمريكية تخفض توقعات نمو الطلب النفطي العالمي في 2019

خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 بمقدار 20 ألف برميل يوميا إلى 1.38 مليون برميل يوميا.
وفي تقديراتها الشهرية، رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2020 بمقدار 80 ألف برميل يوميا إلى 1.53 مليون برميل يوميا.
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