الان تتابع بومبيو لـ”عبدالمهدي” خلال زيارته: واشنطن ملتزمة بحماية سيادة العراق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال وزير الخارجية الأمريكي إن زيارته إلى بغداد لتأكيد أن واشنطن ملتزمة بحماية سيادة العراق.
والتقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في العاصمة بغداد، وفق ما نقلت رويترز عن مصدر حكومي عراقي، الثلاثاء.
وتأتي زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى بغداد، بعد أن ألغى بومبيو زيارة مقررة إلى العاصمة الألمانية برلين. ولم تعلن وزارة الخارجية عن زيارة بومبيو إلى العراق.
من جانبه، قال بومبيو إنّ الزيارة سببها “التصعيد” الإيراني.
وقال بومبيو للصحافيين الذين رافقوه في رحلته إلى العاصمة العراقية “أريد الذهاب إلى بغداد للتحدث مع القيادة هناك لأؤكد لهم استعدادنا لمواصلة ضمان أن العراق دولة ذات سيادة ومستقلة.”
وجاءت زيارة بومبيو إلى العراق في وقت تكثف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على إيران، وسط توتر متصاعد بين طهران وواشنطن
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