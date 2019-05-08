شكرا لقرائتكم ظريف: سنقلص التزاماتنا "الطوعية" المتعلقة باتفاق النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، الثلاثاء، إن وزير خارجية البلاد محمد جواد ظريف أكد نية طهران تقليص التزاماتها "الطوعية" بموجب الاتفاق النووي، مضيفاً أن إيران لن تنسحب من الاتفاق النووي.

يذكر أن أوروبا قالت في وقت سابق اليوم إنها ستضطر لإعادة فرض عقوبات على إيران إذا تراجعت طهران عن أجزاء من الاتفاق النووي.

ونسبت وسائل الإعلام إلى ظريف قوله "ستظل تحركات إيران في المستقبل بالكامل ضمن الاتفاق الذي لن تنسحب منه الجمهورية

الإسلامية.. الاتحاد الأوروبي وآخرون لا يملكون القوة لمقاومة الضغط الأميركي ومن ثم فستمتنع إيران عن تنفيذ بعض الالتزامات

الطوعية".

Advertisements

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية قالت في وقت سابق الثلاثاء إن وزارة الخارجية الإيرانية ستعلن "التزامات أقل" في إطار الاتفاق النووي لعام 2015 لمبعوثي الدول الخمس الموقعة على الاتفاق غدا الأربعاء وإن الرئيس حسن روحاني سيبعث برسالة.

وتصاعدت التوترات عشية ذكرى مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن من المرجح أن تستأنف إيران أجزاء من برنامجها النووي المتوقف غدا الأربعاء لكنها لا تعتزم الانسحاب من الاتفاق نفسه.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية "يوم الأربعاء ستعلن إيران قرارها بتقليص التزاماتها بموجب (الاتفاق النووي).. بعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد"، وأضافت أن وزارة الخارجية ستبلغ سفراء روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا كما أن روحاني سيبعث رسالة.