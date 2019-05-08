أكثر من ألفي موقوف سياسي في فنزويلا في 2019

اسماء السيد - كراكاس: أوقف أكثر من ألفي شخص لأسباب سياسية في فنزويلا منذ بداية العام، غالبيتهم خلال تظاهرات معارضة للرئيس نيكولاس مادورو، بحسب ما أعلنت الثلاثاء منظمة "فورو بنال" غير الحكومية المدافعة عن السجناء السياسيين.

وقال مدير المنظمة الفريدو روميرو خلال مؤتمر صحافي "بين الأول من كانون الثاني/يناير وشهر أيار/مايو 2019، أوقف 2014 شخصا، غالبيتهم خلال تظاهرات".

ولا يزال أكثر من 800 موقوفين إلى اليوم، بينهم عدة عسكريين.

وتعددت التظاهرات في عموم فنزويلا منذ أعلن خوان غوايدو نفسه رئيساً بالوكالة في 23 كانون الثاني/يناير واعترفت به نحو 50 دولة، بينها الولايات المتحدة.

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ودعا زعيم المعارضة الثلاثاء الماضي إلى انتفاضة عسكرية، محاطاً بعدد من العسكريين المتمردين. وخرجت تظاهرات جديدة في أعقاب ذلك ضدّ مادورو، تخللتها اشتباكات عنيفة.

غير أنّ تلك الانتفاضة أخفقت، ما أدى إلى طلب نحو 30 عسكريا اللجوء في سفارة البرازيل. وأكد مادورو بعد ذلك إحباط محاولة "انقلاب"، وأضاف أيضاً أنّه سيعاقب "الخونة".

وذكر الفريدو روميرو أنّه عقب تلك الدعوة إلى الانتفاضة أوقف 339 شخصاً، بينهم مدنيون وعسكريون، وأشار إلى 82 من بينهم لا يزالون موقوفين.

من جهتها أعلنت النيابة العامة الإثنين أنّ 233 شخصاً ألقي القبض عليهم بعد دعوة خوان غوايدو وأنّ خمسة أشخاص قتلوا خلال تظاهرات الثلاثاء والأربعاء.