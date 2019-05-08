شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام الوفد يبحث عقد اتفاقية مع الجالية المصرية فى الشمال الإيطالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، وسامي سرحان، رئيس اللجنة النوعية للثقافة والفن في حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، الدكتور إبراهيم يونس، رئيس الجالية المصرية في الشمال الإيطالي في تورينو، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي فى الجيزة.

وبحث اللقاء سبل توقيع بروتوكول تعاون بين اللجنة النوعية للثقافة والفنون والجالية المصرية في الشمال الإيطالي؛ بهدف تبادل الزيارات وتنظيم الندوات الثقافية للجالية المصرية في إيطاليا لتعليم أبنائها الثقافة المصرية وعاداتها.

وأوضح "بدراوي" أن رئيس الجالية المصرية في الشمال الإيطالي بادر باقتراح عقد بروتوكول مع الوفد باعتباره حزب الأمة؛ لعمل تبادل ثقافي وسياحي وتشجيع الاستثمار من أجل إفادة الوطن، موجهًا له الشكر على تلك الروح الطيبة.

ودعا "بدراوي" رئيس الجالية المصرية في الشمال الإيطالي إلى وضع رؤية كاملة متكاملة مع سامي سرحان لعرضها على المكتب التنفيذي للحزب.

وأكد "بدراوي" أن حزب الأمة يسعى للتواصل مع جميع أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج، ويوافق على أي أمر يفيد الوطن.

ورحب "سرحان" بمبادرة رئيس الجالية المصرية في الشمال الإيطالي لعقد بروتوكول تعاون مع اللجنة الثقافية بالحزب، من أجل ترسيخ الهوية المصرية لدى أبناء الجالية، وأنه سيعمل على وضع رؤية كاملة مع "يونس" لعرضها على يادات الحزب.

وقال "يونس" إن هذا البرتوكول سيكون الأول بين الجالية المصرية بإيطاليا وبين الحزب في النواحي الثقافية، متمنيًا استمرار التواصل بينهم وبين الحزب وامتداد التعاون.

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وأكد "يونس" أن هذا النوع من البروتوكولات يعقد لإفادة أبناء الدولة المصرية في الخارج وتوطيد الأواصر الاجتماعية بين الدولة وأبنائها المغتربين.

وأوضح "يونس" أن من خلال هذا البروتوكول سيكون هناك تواصل بين الكوادر الإيطالية والكوادر المصرية في شتى المجالات، وسيتطور الأمر إلى تواصل بمجالات السياحة والاستثمار والتعليم.

وأشار "يونس" إلى وجود تعاون بين الجالية المصرية بإيطاليا ووزارتي الخارجية والهجرة فضلا عن سعيها لعقد بروتوكول مع حزب الوفد؛ لإكساب أبناء الجالية في الخارج أكبر قدر من الإفادة، قائلًا: "نحن في أحوج ما نكون لهذا التواصل لأهداف عديدة جدا، ومنها تعليم أبنائنا الثقافة المصرية والعربية واللغة العربية والمنهج المصري، لارتباط أولادنا بتاريخنا وعاداتنا وتقاليدنا".

ولفت "يونس" إلى أن الجالية المصرية بإيطاليا استعانت بسامي سرحان كممثل ومسئول اللجنة الثقافية النوعية في حزب الوفد، لأنها تابعت نشاطه بإيطاليا من خلال المركز الإعلامي للحزب ووسائل الإعلام المصرية، قائلًا: "شئ مشرف أن يكون هناك مثل هذه النماذج النشطة والمحبوبة والتي تتابع عملها عن كثب، كما أنه مثقف لدرجة كبيرة مما يجعلنا نضع الثقة فيه لنبني أبنائنا بالدول الأجنبية".