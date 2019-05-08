عائض القرني يعتذر عن "الماضي المتشدد".. ويكشف تآمر قطر

تقدم الداعية السعودي، عائض القرني باعتذار علني عن أفكار متشددة كان يروج لها هو ودعاة آخرون، وتضمن اعتذاره معلومات مثيرة بشأن محاولات قطر تجنيد رجال دين ومعارضين لضرب استقرار المنطقة، قائلا إنه "كلما ابتعدت عن دولتك.. كلما كنت محبب لديهم (القطريين)".

فمن خلال برنامج "الليوان" على فضائية "روتانا خليجية"، قدم القرني اعتذارا علنيا عن الفترة التي قضاها في التعامل مع قطر قائلا إنها استغلته كما استغلت رجال دين آخرين في التغرير بالشباب العربي.

وقال القرني إنه بعد أن "اكتشفت التآمر.. وقفت.. وذهبت إلى دولتنا واعتذرت.. وقبلت الاعتذار".

وذكر أن...