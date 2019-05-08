عائض القرنى يعتذر للسعوديين: علاقتى بقطر انتهت وأردوغان يستهدف المملكة

كتب محسن البديوى

هاجم الداعية السعودى الدكتور عائض القرنى قطر بشدة، قائلاً إن علاقته بها انتهت بعد أن اكتشف "تآمرها" على حد تعبيره، زاعماً أنها كانت تدعم معارضين فى المملكة وتجنسهم.

وأشار القرنى، خلال استضافته من قبل الإعلامى عبد الله المديفر، على فضائية "روتانا خليجية"، إلى أنه كلما ابتعد المواطن السعودى عن دولته خلال الفترة الماضية، كلما كان محبباً لدى قطر.

وتابع أنه لم يعد هناك مجال للمجاملة حيث أن الوطن والقيادة مستهدفان على حد وصفه، متحدثاً عن 3 خطوط حمراء : الإسلام المعتدل الوسطى، الوطن والقيادة والمبايعة للملك سلمان وولى...