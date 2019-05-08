معلومات المنار: اتفاق بين عون وبري والحريري على الحفاظ على استقلالية مصرف لبنان

أكدت معلومات قناة "المنار" أنه "تمت خلال ​اللقاء الثلاثي​ في قضر ​بعبدا​ بين ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الإتفاق على وضع دراسة مع وزير الدفاع حول ضبط الإنفاق في ​الجيش​".

ولفتت إلى أنه "تم التأكيد على ضرورة إجراء دراسة علمية لموازنة صناديق التعاضد وتوحيدها"، مشيرة إلى "حذف ما يتعلق بالمادة 60 في ​الموازنة​ والحفاظ على استقلالية ​مصرف لبنان​".

وأوضحت المعلومات أنه "تم التوصل إلى إجراء نقاش مع ​المصارف​ لحذف نقطة أو نصف نقطة من الفوائد"، مشيرة إلى "وضع خريطة طريق لعلاج الإضرابات عبر لقاءات مباشر مع النقابات"، مؤكدة أنه "تمت بلورة موقف موحد لترسيم الحدود مع ​إسرائيل​".