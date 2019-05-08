معلومات المنار: اتفاق بين عون وبري والحريري على الحفاظ على استقلالية مصرف لبنان

أكدت معلومات قناة "المنار" أنه "تمت خلال اللقاء الثلاثي في قضر بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري الإتفاق على وضع دراسة مع وزير الدفاع حول ضبط الإنفاق في الجيش".
ولفتت إلى أنه "تم التأكيد على ضرورة إجراء دراسة علمية لموازنة صناديق التعاضد وتوحيدها"، مشيرة إلى "حذف ما يتعلق بالمادة 60 في الموازنة والحفاظ على استقلالية مصرف لبنان".
وأوضحت المعلومات أنه "تم التوصل إلى إجراء نقاش مع المصارف لحذف نقطة أو نصف نقطة من الفوائد"، مشيرة إلى "وضع خريطة طريق لعلاج الإضرابات عبر لقاءات مباشر مع النقابات"، مؤكدة أنه "تمت بلورة موقف موحد لترسيم الحدود مع إسرائيل".
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