أشادت مصادر رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في تصريح لقناة الـ"LBCI"، بـ"اللقاء الثلاثي الّذي جمعه امس برئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في ​قصر بعبدا​". وأكّدت أنّ "على الجميع المساهمة بشدّ الأحزمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الحريري للـLBCI أشادت بالاجتماع الثلاثي أمس: على الجميع المساهمة بشد الأحزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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