اخبار العالم

إخماد حريق داخل حافلة في زحلة وآخر بأسلاك كهربائية امتد ليطال شقة في النبعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل ​حافلة​ لنقل الركاب في زحلة"، موضحةً أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أسلاك للإمداد ب​الطاقة الكهربائية​، وامتدّ ليطال شرفة شقة تقع في الطبقة الأولى من أحد المباني السكنية في ​النبعة​ - ​المتن​"، لافتةً إلى أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق داخل حافلة في زحلة وآخر بأسلاك كهربائية امتد ليطال شقة في النبعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا