ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ داخل حافلة لنقل الركاب في زحلة"، موضحةً أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".
وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أسلاك للإمداد بالطاقة الكهربائية، وامتدّ ليطال شرفة شقة تقع في الطبقة الأولى من أحد المباني السكنية في النبعة - المتن"، لافتةً إلى أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".
كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق داخل حافلة في زحلة وآخر بأسلاك كهربائية امتد ليطال شقة في النبعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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