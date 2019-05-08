إخماد حريق داخل حافلة في زحلة وآخر بأسلاك كهربائية امتد ليطال شقة في النبعة

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل ​حافلة​ لنقل الركاب في زحلة"، موضحةً أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أسلاك للإمداد ب​الطاقة الكهربائية​، وامتدّ ليطال شرفة شقة تقع في الطبقة الأولى من أحد المباني السكنية في ​النبعة​ - ​المتن​"، لافتةً إلى أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".