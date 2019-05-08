النشرة: توقيف 9 سوريين بالوزاني بسبب دخول المنطقة دون تصاريح أو القيادة دون أوراق ثبوتية

ذكر مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنّ "دورية من شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي، أوقفت في منطقة الوزاني بقضاء مرجعيون، تسعة سوريين على خلفية دخول بعضهم المنطقة دون تصاريح، والبعض الآخر لقيادتهم دراجات نارية دون أوراق ثبوتية".
وبيّن أنّه "تمّ تسليمهم إلى مخفر قوى الأمن في الخيام، للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني".
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