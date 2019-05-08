النشرة: توقيف 9 سوريين بالوزاني بسبب دخول المنطقة دون تصاريح أو القيادة دون أوراق ثبوتية

ذكر مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، أنّ "دورية من ​شعبة المعلومات​ التابعة ل​قوى الأمن الداخلي​، أوقفت في منطقة ​الوزاني​ بقضاء ​مرجعيون​، تسعة سوريين على خلفية دخول بعضهم المنطقة دون تصاريح، والبعض الآخر لقيادتهم دراجات نارية دون أوراق ثبوتية".

وبيّن أنّه "تمّ تسليمهم إلى مخفر قوى الأمن في ​الخيام​، للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني".