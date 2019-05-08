كنعان: قرار مد خطوط الكهرباء في المنصورية ليس حزبيا بل وزاريا

أكّد عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ "أنني نائب عن عموم أهل ​المتن​ ولا يمكن أن أقبل أن يستعمل العنف ضدهم. أنا نائب المتن كما أنني جزء من حزبي"، مشيرًا إلى أن "قرار بمد خطوط ​الكهرباء​ فوق الأرض في ​المنصورية​ ليس حزبيًا بل هو قرار وزاري".

وأوضح كنعان "أننا كتيار وطني حر شاركنا في هذا القرار وليس خطأ إمرار وتمديد الكهرباء في المنصورية"، لافتًا إلى أن "هناك تمايز في الحل وليس في الأسلوب".

وكشف أنه قدّم حلًا "من خلال تقدّمي باقتراح قانون لتمديد خطوط الكهرباء تحت الأرض"، منوهًا إلى "أننا قمنا بدراسات وأظهرت أن كلفة الخطة لا تتعدى 5 مليون دولار وهي كلفة معقولة بالنسبة لكلفة الاستملاكات".

وشدّد كنعان "أنني جاهز للعب دور الوسيط بين الأهالي و​الحكومة​ على قاعدة لا يموت الديب ولا بفنى الغنم".