مصدر مصرفي لـ"الأنباء": الموازنة ستنجز قبيل عيد الفطر

لفتت مصادر مصرفية عبر صحيفة "الأنباء" الكويتية الى أن "تأجيج موقف العاملين في المؤسسات وعلى رأسها ​المصرف المركزي​، ارتبط الى حد كبير بطبيعة لقاء رئيس الجمهوية ​ميشال عون​ مع رئيس ​جمعية المصارف​ ​جوزف طربيه​، والذي عبر فيه الرئيس عن استيائه من خلفيات ​اضراب​ موظفي ​مصرف لبنان​ المركزي، وهو ما يحصل لاول مرة منذ تأسيس هذا المصرف في عهد الرئيس الراحل ​فؤاد شهاب​ عام 1966".

كما اكد مصدر مصرفي للصحيفة أن ​الموازنة​ ستنجز قبيل ​عيد الفطر​.