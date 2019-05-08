لفتت مصادر مصرفية عبر صحيفة "الأنباء" الكويتية الى أن "تأجيج موقف العاملين في المؤسسات وعلى رأسها المصرف المركزي، ارتبط الى حد كبير بطبيعة لقاء رئيس الجمهوية ميشال عون مع رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، والذي عبر فيه الرئيس عن استيائه من خلفيات اضراب موظفي مصرف لبنان المركزي، وهو ما يحصل لاول مرة منذ تأسيس هذا المصرف في عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب عام 1966".
كما اكد مصدر مصرفي للصحيفة أن الموازنة ستنجز قبيل عيد الفطر.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مصرفي لـ"الأنباء": الموازنة ستنجز قبيل عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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