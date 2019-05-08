موغيريني: تطوير التنسيق والاتصالات مع روسيا والصين وأمريكا بشأن فنزويلا

أكدت مفوضة ​السياسة​ الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​ ​فيديريكا موغيريني​ أن "مجموعة الاتصال الدولية المعنية ب​فنزويلا​ قررت تطوير التنسيق و​الاتصالات​ مع ​روسيا​ و​الصين​ و​الولايات المتحدة​".

وكان وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا قد أعلن أن "كاراكاس مستعدة لأي تطور في الأحداث، بما في ذلك إذا قررت الولايات المتحدة القيام بغزو عسكري، لكنها تدعو ​واشنطن​ للحوار".