موغيريني: تطوير التنسيق والاتصالات مع روسيا والصين وأمريكا بشأن فنزويلا

أكدت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن "مجموعة الاتصال الدولية المعنية بفنزويلا قررت تطوير التنسيق والاتصالات مع روسيا والصين والولايات المتحدة".
وكان وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا قد أعلن أن "كاراكاس مستعدة لأي تطور في الأحداث، بما في ذلك إذا قررت الولايات المتحدة القيام بغزو عسكري، لكنها تدعو واشنطن للحوار".
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