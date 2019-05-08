المحكمة العليا الفنزويلية تأمر بملاحقات جنائية بحق ستة نواب معارضين

أمرت المحكمة العليا الفنزويلية بملاحقات جنائية بحق ستة نواب من المعارضين للرئيس ​نيكولاس مادورو​، وذلك بعد اسبوع من الدعوة التي أطلقها الزعيم المعارض ​خوان غوايدو​ للتمرد في البلاد، وأيده فيها النواب الستة.

ونشرت المحكمة فقرات من قرارها في بيان على ان تسلم نسخة منه الى النائب العام طارق ويليام صعب "لكي يجري تحقيقا جنائيا في هذه القضية".

كما ستسلم نسخة أخرى من القرار الى الجمعية التأسيسية التي لا تضم سوى موالين للرئيس مادورو، وسبق أن حذر رئيسها ديوسدادو كابيلو انه ينوي رفع الحصانة الدبلوماسية عن النواب الذي دعموا الانتفاضة العسكرية الفاشلة في الثلاثين من نيسان.

واتهم النواب الستة ب"الخيانة العظمى والتآمر".

وكان النواب الستة دعموا على غرار عدد آخر من النواب، الدعوة الى الانتفاضة العسكرية التي وجهها غوايدو الذي يترأس الجمعية الوطنية.