أفادت ​السفارة الأميركية​ في ​سوريا​ بأن "المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ​جيمس جيفري​ التقى في ​إسرائيل​ يوم أمس مستشار ​الأمن​ القومي الإسرائيلي مائير بن شابات، لمناقشة سبل المضي قدماً في سوريا، والاستقرار الإقليمي، وللتأكيد مجدداً على التزام ​الولايات المتحدة​ بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات".

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كانت هذه تفاصيل خبر سفارة أميركا بسوريا: جيمس جيفري التقى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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