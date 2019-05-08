رئيس وزراء العراق: صفقة إكسون لا ترتبط بإعفاء من عقوبات إيران

أكّد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أنه "لا توجد علاقة بين اتفاق نفطي أولي تقترب حكومته من توقيعه مع إكسون موبيل وتلقيها إعفاءات من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران"، مشيرًا إلى أن "العراق يقترب من توقيع اتفاق بقيمة 53 مليار دولار مدته 30 عامًا مع إكسون موبيل وبتروتشاينا لتطوير البنية التحتية النفطية في الجنوب في إطار مشروع طاقة عملاق".
ويذكر أن تقارير إعلامية نقلت مؤخرًا عن سفير إيران في لندن قوله إن "الولايات المتحدة ستعطي إعفاءات تسمح للعراق بالتعامل مع إيران اقتصاديًا في مقابل توقيع بغداد اتفاقًا نفطيًا مع واشنطن".
وتجدر الإشارة إلى أن العراق يملك حاليًا إعفاء من الولايات المتحدة يسمح له باستيراد الغاز من إيران. وفي العام الماضي، انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران وأعاد فرض عقوبات عليها.
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