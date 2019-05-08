قرقاش: أزمة الدوحة طالت وأنهكتها وقوضت سيادتها

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "أزمة الدوحة طالت وأنهكتها وقوضت سيادتها"، مشيراً إلى أن "أحد الأسباب هو فقدان الجرأة والشجاعة اللازمة للمراجعة والتراجع عن سياسات أضرت بقطر وجيرانها".
وأوضح أنه "أما اللجوء للإعلام والأخبار الكاذبة والتحرك الدبلوماسي والمسار القانوني فهو منطق العاجز المتكابر"، مشدداً على أن "هذه رسالة لاهاي".
وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة في أول اتصال من مسؤول بحريني منذ الأزمة الخليجية بين قطر من جهة، وبين كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين التي بدأت منذ 5 حزيران عام 2017.
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