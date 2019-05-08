أ.ف.ب: بومبيو يؤكد أنه زار العراق بسبب "النشاط المتصاعد" لإيران

أفادت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" بأن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أكد أنه زار ​العراق​ بسبب "النشاط المتصاعد" ل​إيران​. ولفت بومبيو إلى أن "​واشنطن​ تريد من العراق أن يكون مستقلا وغير خاضع لأي دولة"، مشيراً إلى أن "مخاوف ​أميركا​ بشأن سيادة العراق ليست جديدة". وغادر بومبيو العاصمة العراقية ​بغداد​ بعد زيارة مفاجئة لم تكن مقررة مسبقا التقى خلاها رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​.

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