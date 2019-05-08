سانا: تفكيك سيارة مفخخة بمادة السيفور شديدة الانفجار بحي الزهراء بحمص

أفادت وكالة الأنساء السورية الرسمية "سانا" بأن الجهات المختصة فككت ​سيارة مفخخة​ بمادة السيفور شديدة الانفجار في حي الزهراء ب​مدينة حمص​.

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