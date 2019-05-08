ظريف: إيران لن تنسحب من الاتفاق النووي بل ستتوقف عن تنفيذ بعض بنوده

أكد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ أن "إيران لن تنسحب من ​الاتفاق النووي​ وإنما ستتوقف عن تنفيذ بعض بنوده الطوعية".

وأوضح ظريف أنه "مؤسف أن ​الاتحاد الأوروبي​ وأعضاء ​المجتمع الدولي​ لم ينجحوا في مواجهة الضغوط الأميركية بشأن الاتفاق النووي".

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" قد أفادت بأن "الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ سيبلغ مجموعة "4+1" التي تضم دول ​روسيا​ و​الصين​ و​بريطانيا​ و​ألمانيا​ و​فرنسا​ بشان قرار إيران لخفض تعهداتها ازاء الاتفاق النووي وزعزعة احد اهم اركان هذا الاتفاق، وذلك على نقض العهود من جانب ​اميركا​ وانسحابها الاحادي من الاتفاق النووي".