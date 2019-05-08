ذكرت السلطات في ولاية كولورادو الأميركية عن اصابة عدد من الأِخصاي في إطلاق في مدرسة ثانوية في دنفر، مشيرة الى أنه تم إعتقال شخصين إلا أن الوضع غير مستقر والحادث لم يطوق.
وقال مكتب مقاطعة دوغلاس أن سبعة طلاب على الأقل أصيبوا في إطلاق النار، مشيرا الى أن الطلاب كانوا في حافلة إلى مركز تسجيل قريب.
كانت هذه تفاصيل خبر عدد من الجرحى في إطلاق في مدرسة بولاية كولورادو الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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