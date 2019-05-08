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عدد من الجرحى في إطلاق في مدرسة بولاية كولورادو الأميركية

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ذكرت السلطات في ولاية ​كولورادو الأميركية​ عن اصابة عدد من الأِخصاي في إطلاق في مدرسة ثانوية في دنفر، مشيرة الى أنه تم إعتقال شخصين إلا أن الوضع غير مستقر والحادث لم يطوق.

وقال مكتب مقاطعة دوغلاس أن سبعة طلاب على الأقل أصيبوا في ​إطلاق النار​، مشيرا الى أن ​الطلاب​ كانوا في ​حافلة​ إلى مركز تسجيل قريب.

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