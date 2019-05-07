في قمة كروية بارزة، عبر فريق ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، إلى نهائي مسابقة دوري الأبطال بفوز هام أمام برشلونة برباعية. في المباراة التي أقيمت في ملعب “الأنفليد”، في إطار دور النصف النهائي.
ثلاثية ليفربول سجلها كل من ديفيك أوريجي (د7)، وجيورجينهو فاينالدوم في ثنائية (د54 و(د56)، وديفوك اوريجي (79).
وكانت مبارة الذهاب بين الطرفين قد انتهت لصالح النادي الكتالوني في ملعب “الكامب نو” بثلاثية نظيفة، قبل أن تتفاجئ المجموعة بتقدم رجال يورغن كلوب في الإياب على أرضهم وأمام جماهيرهم، رغم الغيابات العديدة التي ضربت “الريدز” أيام قليلة قبل المجموعة، ويتعلق الأمر كل من المصري محمد صلاح، وفيرمينيو.
يٌشار، إلى أن الجماهير الكروية ستتعرف، غداً الأربعاء، على الفريق الثاني المتأهل إلى نهائي “تشامبيونز ليغ” الأوروبية، بعد القمة الكروية التي ستجمع كلاً من توتنهام، وأياكس أمستردام، بملعب يوهان كرويف، بمشاركة الثنائي المغربي نصير المزراوي وحكيم زياش.
كانت هذه تفاصيل خبر ريمونتادا تاريخية لـ”ليفربول” أمام برشلونة..رفاق صلاح بنهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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