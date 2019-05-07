الزفزافي: تعامل سكان الريف مع وفاة محمد الخامس بنوع من الفتور- الحلقة2

في بيته بحي “لحبوس” بمدينة الحسيمة، استقبلنا أحمد الزفزافي والد قائد حراك الريف ناصر الزفزافي المحكوم عليه بعشرين سنة سجنا.

الزفزافي الأب يحكي لنا في هذا الحوار عن أصول عائلته وعلاقتها بمحمد بن عبدالكريم الخطابي، ويسرد لنا روايته لأحداث 1959، ثم 1984 كشاهد عيان، كما عرج للحديث عن تجربته السياسية وعلاقته بحزب الأصالة والمعاصرة، ثم حكى لنا عن طفولة ابنه الذي أصبح أيقونة حراك الريف، اهتماماته وتفاصيل عن نشأته وحياته…

توقفنا في الحلقة السابقة عند مقتل حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين. ألهذا السبب أخذ الخطابي موقفا من عبدالناصر؟

نعم، أخذ موقفا، لكن ليس إلى درجة القطيعة بينهما، ذلك لأن الرجال الكبار خصومتهم تكون لينة. فرغم العلاقة المتوترة التي كانت بينهما قام عبدالناصر، عند وفاة الخطابي، بجنازة مهيبة له وحمل نعشه فوق مدفعية، والجيش أدى له التحية العسكرية، بينما نحن هنا نبذناه وتركناه في القاهرة.

والخطابي كان يقول لن أعود إلى المغرب حتى تستقل كل أراضيه. والمغرب إلى حدود اليوم، لم يتحرر. حين نسمع أن المغرب له سيادة ومستقل، أضحك. هنا في الجزيرة أملك قطعة أرض ورثها من والدي، لكن لا أستطيع الدخول إليها.

ألم يحك لك شقيقك عن الفترة التي عاشها مع الخطابي؟

مرة سألته عن وفاة جمال عبدالناصر. قلت له عمي، لأنني كنت أناديه عمي بحكم فارق السن بيننا: “إذا وضعنا الخطابي وعبدالناصر في ميزان، كفة منْ ستُرجح؟”، قال لي “اسمعني مزيان، الخطابي قاوم على ثلاث جبهات، بينما عبدالناصر في 1967 هُزِم في سيناء”.

كيف كان تأثير والدك على شخصيتك؟

والدي كان رجلا صعبا وصارما، وكان معروفا في القبيلة، يُقال له “لفقيه سي حمو”. فلما كان ينشب خصام أو نزاع، كان هو من يقوم بالمصالحة ورأب الصدع بين الناس، وعلى الرغم من ذلك لم يؤثر في شخصيتي لأنني عشت مع شقيقي أكثر ما عشت في كنف والدي.

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أثناء دراستك في تطوان، هل كنت تشارك في الحركة الطلابية؟

سنة 1963 ألقي علينا القبض، لأننا خرجنا في مظاهرة. وهناك شرطي لن أنسى وجهه جيدا. إذا بعث من القبر الآن، لن أسامحه لأنه ضربني بشكل مبرح، ولم يتوقف عن الضرب حتى شعر بالعياء. كنت حقيقة سأموت. وفي مرة أخرى، في حرب الرمال أخرجونا من المدرسة للاحتجاج، لكن حولناه عكس ما كان مرجوا منه، إذ قدنا مسيرة ضد النظام، لأن كل تلاميذ المنطقة كانوا يدرسون في تطوان بحكم أنه لم تكن لدينا ثانوية في الحسيمة والناظور حتى سنة 1962. لكن أنا لم أذهب إلى الدراسة، بل كنت أدرس مع شقيقي. وشهادتي الابتدائية حصلت عليها في ابتدائية مولاي عليّ بالراشد في الشاون.

حين تولى الحسن الثاني الحكم كنت تدرس في الثانوي. كيف عشت هذا الحدث؟

يجب أن تعرفين أن الشعب المغربي كان يحب محمد الخامس، لكن حين توفي كان هناك نوع من الفتور في رد الفعل تجاه ما حدث، إذ هناك أناس تأثروا، وهناك من كان محايدا، لأنه بعد أحداث 1959 وبأقل من سنتين توفي محمد الخامس، فكان السقف الزمني قصيرا بين ما حدث في الريف ووفاته، لذلك كان الناس متحفظين وطبيعي أن يكونوا، كذلك، لأن ما وقع في 59 كان مروعا لا يمكن لعقل بشري أن يستوعبه..

عشت أحداث 1959؟

ليس فقط، عشتها، بل انغمست فيها، حين أقول 59 ففظاعتها لا يمكن وصفها والناس يخافون من قول الحقيقة، لأن النظام كان يستهدف كل من يجهر بالحقيقة. في أحد الدواوير نادوا على جميع السكان من نساء وأطفال ورجال وقاموا بقتلهم بشكل جماعي، لكنهم تركوا شابا واحدا قالوا له، اذهب إلى المنطقة الأخرى أوصل إليها الرسالة.

ما اسم الدوار؟

اسمه أيت بوخلف، ويوجد ببني بوعياش.

أما الاغتصابات فكانت بالجملة، لأنه لم يكن هناك سلاح، لذلك فرغوا غضبهم في النساء. وهناك في إحدى المناطق قسم جندي جسد طفل صغير إلى نصفين وهو حي، بالإضافة إلى نهب الممتلكات وسرقة حلي النساء وأموال الأسر وحرق البساتين. وأنا هنا أتساءل لماذا تم إحراق البساتين؟ والسؤال الأهم، هو لماذا حرب الريف من الأساس؟ إذا عدتم إلى المحجوبي أحرضان، ستجدون عنده الحقيقة، لكن لا يستطيع الجهر بها، ومصطفى العلوي بنفسه، الذي كان الصحافي الوحيد الذي غطى هذه الأحداث، لم يستطع قول الحقيقة.