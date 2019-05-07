شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتوعد إيران بقاذفات «بي 52» حال الهجوم على قواتها بالخليج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

هددت الولايات المتحدة بإرسال عدة قاذفات من طراز “بي 52” إلى منطقة الخليج، لردع إيران عن القيام بأي هجوم قد تكون تعد له.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن هذا الانتشار تبرره مؤشرات واضحة في الآونة الأخيرة تشير إلى أن القوات الإيرانية وشركاءها يعدون للقيام بهجوم محتمل على القوات الأمريكية.

وكان مستشار الأمن القومي جون بولتون أعلن أمس الأول الأحد، نشر حاملة طائرات ومجموعتها الجوية والبحرية في منطقة الخليج.