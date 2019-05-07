تركيا: إعادة الانتخابات البلدية في اسطنبول..والمعارضة تناقش خريطة طريق

في السياسة 8 مايو,2019 نسخة للطباعة

اسطنبول ـ وكالات: قرر المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في مدينة اسطنبول التي ألحقت هزيمة مؤلمة بالرئيس طيب أردوغان وذلك استجابة لمطالب حزب العدالة والتنمية بإعادة التصويت في قرار أضر بالليرة، فيما يجري مرشح المعارضة التركية الذي أبطلت لجنة الانتخابات فوزه برئاسة البلدية، محادثات مع زعيم حزبه لمناقشة الاستراتيجية المقبلة.

وقرر المجلس إجراء انتخابات جديدة في اسطنبول يوم 23 يونيو. وقال مندوب حزب العدالة والتنمية في المجلس رجب أوزيل إن القرار استند على وثائق غير موقعة عن النتائج من الانتخابات التي أجريت في 31 مارس وعلى حقيقة أن بعض المسؤولين عن صناديق الاقتراع لم يكونوا من موظفي الحكومة. وقال أونورسال أديجوزيل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض على تويتر “من غير المشروع الانتصار على حزب العدالة والتنمية”.

وأفاد شهود من رويترز أن بعض الناس كانوا يقرعون القدور احتجاجا على الحكم في عدد من أحياء اسطنبول. وتعهد مرشحا الحزب الحاكم وحزب الشعب الجمهوري بخوض المنافسة مرة أخرى في الانتخابات الجديدة. وكان بن علي يلدريم مرشح الحزب الحاكم قد خسر أمام أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها للانتقادات الخارجية لقرار اللجنة العليا للانتخابات التركية بشأن إعادة انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول. ووفقا لوكالة “الأناضول” التركية فقد دعت الوزارة، في بيان، الجميع إلى احترام قرار اللجنة العليا للانتخابات الذي اتخذته ضمن الأطر القانونية. وأكد البيان أن “اللجنة العليا استخدمت حقوقها القانونية، واتخذت قرارها حول الطعون المقدمة إليها حول عمليات الاقتراع في الولايات والأقضية المختلفة”. وأشار إلى أن اللجنة رفضت بعض الطعون، وقررت إعادة الانتخابات في اسطنبول. وشدد على أن تركيا بلد “أثبت نضجه الديمقراطي”، وأكد أن “قرار اللجنة العليا للانتخابات المستقلة يهدف إلى ضمان استبيان إرادة الناخبين الحقيقية”.

وكانت الهزيمة خسارة صادمة لأردوغان، الذي تولى رئاسة بلدية المدينة في التسعينيات ونظم حملة كبيرة قبل التصويت، وهي أول اختبار انتخابي له منذ الأزمة الحادة للعملة العام الماضي التي دفعت الاقتصاد إلى الركود. وتراجعت الليرة التركية بعدما نشر أوزيل ممثل حزب العدالة والتنمية لدى المجلس القرار على تويتر.