مقتل عشرات الحوثيين في غارات ومعارك بصعدة والبيضاء

سقط عشرات القتلى والجرحى من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، بغارات جوية لطيران التحالف العربي ومعارك مع الجيش اليمني بمحافظتي صعدة والبيضاء.



وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية أن الغارات الجوية استهدفت تعزيزات قتالية لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديريتي كتاف وباقم.



وطالت الغارات عددا من الأطقم والآليات التي تقل عناصر وأسلحة، وكانت في طريقها إلى مواقع تمركز الميلشيا، حسب الموقع.

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وقال المصدر إن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أطقم وآليات وأسلحة متنوعة.



وفي محافظة البيضاء وسط اليمن، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي عقب محاولة الأخيرة التقدم إلى ميمنة منطقة الحبج في آل حميقان بمديرية الزاهر.



وحسب المصدر ذاته، فقد تمكنت قوات الجيش من التصدي للمليشيا الحوثية وإجبارها على التراجع بعد أن تكبدت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوفها، وتدمير آليات قتالية لها.



وأضاف المصدر أن المليشيا الحوثية أقدمت على قصف قرى اليمنيين في آل حميقان بشكل عشوائي بعد تعرضها لخسائر في المواجهات.

