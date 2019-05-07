الان تتابع وصول وزير الخارجية الأميركي إلى بغداد في زيارة غير معلن عنها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:52 م, 7 مايو 2019 م التعليقات: 0 وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بغداد في زيارة غير معلن عنها، حسبما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل.

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