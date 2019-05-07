مطالب فلسطينية بتوفير حماية دولية وعقد مؤتمر دولي للسلام

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جدة - خالد شويل - واس (الأراضي الفلسطينية)

طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة، وبمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وقالت اللجنة التنفيذية في بيان صحفي حول الأوضاع في قطاع غزة، اليوم (الثلاثاء)، إن استئناف سلطة الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية هجماتها العدوانية على القطاع، والتي اسفرت عن استشهاد 27 مواطناً فلسطينياً بينهم أطفال رضع ونساء حوامل، وتدمير المنازل والمؤسسات العامة، يؤكد مجدداً أن الاحتلال لا يحترم القوانين والمواثيق الدولية، ولا يحترم اتفاقات التهدئة المتكررة لوقف العنف بحق أهالي غزة.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى تهيئة الأجواء على الصعيد الدولي، من أجل استئناف جهود إحلال السلام الدائم والعادل في المنطقة، من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية.